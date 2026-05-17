ବିଜେପି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି- ସହ ପ୍ରଭାରୀ

ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯୋଗଦେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା l କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

BJP PRESIDENT NITIN NABIN
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 8:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ l ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା l

ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତାଉସେଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯୋଗଦେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା l ବିଜେପି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି l କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ l ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁଶାସନ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ । କୋର କମିଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ l

ସେହିପରି ସାଂସଦ ରବି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା 30 ରେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସଂଗଠନ, ସମନ୍ୱୟ, ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ l"ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇଦିନ ରହିବୁ । ତାଙ୍କ ସହ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ । ଆମ ଦଳ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷର 22 ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆମ ଉତ୍ସାହକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରିଛି । ସେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଉ ନେଉ ଆମେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ । ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ।


ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଟର ସାଇକେଲ ଆସିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ l ପିଏସଓ ବାଇକ ଚଳାଇଥିଲେ ଆଉ ପଛରେ ବସି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ।

