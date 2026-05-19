ETV Bharat / politics

ସରିଲା ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ; ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ସହ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ୍ ।ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ

ODISHA BJP OFFICIALS MEET
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 7:50 AM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୈଠକରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ୍ ନବୀନ । କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଆସୁବିଧାରେ ସାମିଲ ହୁଅ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ୍ କର ଏବଂ ତିନି ମାସରେ ଟାସ୍କ ପୂରଣ କର । ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଜ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସବୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ସାଂସଦ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ୍ ନବୀନ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରକୁ ଆସି ହେବ କିନ୍ତୁ ସରକାରରେ ରହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କଷ୍ଟ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସେମି ଫାଇନାଲ । ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକ l ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ଏହାସହ ସାଂସଦ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାସ କରିବେ ସାଂସଦ । 7 ଦିନରେ 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାସ କରିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ । ସରକାର ସହ ରହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ । ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

4 ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସେହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଜିଲ୍ଲା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 'ମନ କି ବାତ' ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ l ଏପରିକି ତଳସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ l ଉଭୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି । ତାହାକୁ ଅଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି । "

"ଏଥିସହ ଏସଆଇଆର୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ କେଉଁଭଳି ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ । ଏହାସହ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସରିଲା ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନୀତିନ୍ ନବୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ସାମିଲ


ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରଙ୍କ ଛବିକୁ ଜଗ । ତୃଣମୂଳ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଗିବାକୁ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର । ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ l "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 19, 2026 at 7:56 AM IST

TAGGED:

BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
ODISHA BJP
ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ
NITIN NABIN IN ODISHA
ODISHA BJP OFFICIALS MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.