ବିଜେପିରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ? ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଅରୁଣ ସିଂହ
ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଲୋକ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିବାରୁ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 28, 2026 at 3:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ବିଜେପିରେ ପରିବାର ଭାବନା ନେଇ କାମ ହୁଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ । ଆମ ଦଳର ନେତା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ।’ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହ ।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ବଡ଼ ବୈଠକ । ଯେଉଁଥିରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ l ବୋର୍ଡ, ନିଗମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ l
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅରୁଣ ସିଂହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନେତା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠୁ ଧାନ କିଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ l
‘ବିଜେପିରେ ପରିବାର ଭାବନା ନେଇ କାମ ହୁଏ’
ନିକଟରେ ଅନେକ ନେତା ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପଛର କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଲୋକ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିବାରୁ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି l ବିଜେପିରେ ପରିବାର ଭାବନା ନେଇ କାମ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ । ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା କୌଣସି ସମୟରେ ଭେଟି ପାରନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନେଇ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି । ବିକାଶ ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣାରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିକାଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
VVIP ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ସତର୍କତା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର