'ଯଦି ଏତେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା,ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବୟକଟ୍ କଲ କାହିଁକି'- MMDR ବିଲକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ
ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ? ଏହାର ଜବାବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ-ବିଜେପି ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 29, 2026 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ବିଲ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଏହି ବିଲ ପାଇଁ ଧୋଇ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଏତେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ତାହାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବୟକଟ୍ କାହିଁକି କଲେ ? କାହିଁକି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ଦଳ ? ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଇନର ଯେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ସେସବୁ କହି ପାରିଥାନ୍ତେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ? ଏହାର ଜବାବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ବିଜେପି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ନେଇ ଆମର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ । MMDR ଆକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ ଓ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ।"
ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, " କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରିଛି, କିଏ କଣ କହୁଛି ଏବଂ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଲାଭ ପାଇଛି l ତାହାର ହିସାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱଦେଇ କାମ କରୁଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି; ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରାବାଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ