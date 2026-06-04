ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ବଡ ଦାବି; 'ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ହେବ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ'
ବିଜେଡି ବୁଡୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ରହିଲେ ପ୍ରଦୀପ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 4, 2026 at 5:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଦାବି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିପାରେ । ତେବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଜେଡି ଏବେ ଏକ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଦଳର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୂନକୁ ଖସିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।
"ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ବଡ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ l ବିଜେଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ବୁଡୁଛି | ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ ନେତା ସବୁ ବିଜେପିର ବଡ ଡଙ୍ଗାକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି | ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ହୋଇଯିବ l ସାଂସଦମାନେ ଆମ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି l ବହୁ ନେତା ବି ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି l ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ l 2024 ରେ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି | ବିଜେପି ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ।
ଏପଟେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଏହା ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ l କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ବିଜେପି l ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳ ବି ହୋଇଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି | ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି l ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅପ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି | କେବଳ କ୍ଷମତା ଓ ଲାଭ ରଖି କିଛି ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି l ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ l