ଶଶୀ ସାହୁ BJPରେ ସାମିଲକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ; କହିଲେ 'ଶଶୀ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ପୁଣି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ'
ଅନ୍ୟଦଳରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 20, 2026 at 9:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି । ଶଙ୍ଖ ଓ ହାତ ଛାଡ଼ି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି । ସେ ସମୟ ଦେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହା ଭିତରେ BJDର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେପଟେ ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଶଶୀ ସାହୁ ପୁଣିଥରେ ବିଜେପି ମିଶିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶଶୀ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ଲୋକ ମୋର । ସିମୁଳିଆରେ ମୋ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି । ଶଶୀ ସାହୁଙ୍କ ନିଜର କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଶଶୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଏଯାଏଁ ମୁଁ ମିଶିନାହିଁ । ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ସଂଗଠନ ନାହିଁ । ସେ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ । ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତି ଓ ଋତୁ ସରିଗଲେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶଶୀ ଠିକ୍ ସେମିତି । ପୁଣି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ।"
ସେହିପରି ବିଧାୟକ ମନରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ଵରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିଏ ଦଳରେ ମିଶିବ । ମୋ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରି ନାହାଁନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନେତା ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକରଣ ବଦଳିବ । ଲୋଭ କି ଭୟରେ କେହି BJD ଛାଡୁ ନାହାଁନ୍ତି । ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନହେଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର