କୋରେଇରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡିର ଗଡ଼, ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ହେଲେ ସାମିଲ
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ କର୍ମୀ ଏବେ ବିଜେପି ମୁଁହା ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି l
Published : November 26, 2025 at 2:54 PM IST
ଯାଜପୁର:ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ବିଜେଡିର ଗଡ ଭୁଛୁଡିବାକୁ ଲାଗିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ । ଦିନେ ବିଜେଡି ଗଡ ଥିଲା କୋରେଇ । ହେଲେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗଡ଼ । ବଢୁଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ।
ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ମିଶ୍ରଣ ସଭା
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପହଙ୍ଗା ପଂଚାୟତ ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସଭା । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡି ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ କର୍ମୀ ଏବେ ବିଜେପି ମୁଁହା ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ଏହି ପରିପକ୍ଷରେ ଆଜି ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପହଙ୍ଗା ପଂଚାୟତ ପଡିଆରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l
ବିଜେପିର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢୁଛି-ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
ଏହି ସଭାରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଛାଡି ଆସିଥିବା ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ l ପ୍ରତେକ ଦିନ ଏକାଧିକ କର୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଖାଲି କର୍ମୀନୁହେଁ, ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସମିତିସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢୁଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମୟ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ । ଏ ବିକାଶର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
