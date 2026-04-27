କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଆସନ୍ତାକାଲି "ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 27, 2026 at 6:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସଂସଦରେ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେବେ l ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ବିଲକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ କାଟ ଖାଇବା ପରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଶ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବିରୋଧ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଗତ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠାନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ୨୭, ୨୮, ୨୯ ତାରିଖରେ ୧୦୫୨ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ ସହ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ । ଏହାସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେବେ ।"
ସେପଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବ l ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଡରୁଛନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ବିଲକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲେ, ବିଲ କାଟ ଖାଇଲା l ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ମହିଳା ବିଲକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାରେ ଅପରାଧୀ କିଏ ? ମହିଳା ବିଲ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ?
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦରେ ଯାହା ଘଟିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଉ l ସେହି ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତେ l କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲେ ବିଲ କାଟ ଖାଇଲା l ବିଧାନସଭା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକବେଶରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ପକ୍ଷ ରଖିବୁ l ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁ ନାହାନ୍ତି । ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଭୟ କାହିଁକି ? ତର୍କ କରିବାକୁ କହିଲେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି l ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଅପରାଧୀ କିଏ ? ମହିଳା ବିଲକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାରେ ଅପରାଧୀ କିଏ ? ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ l"