ETV Bharat / politics

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା; 'ଅପପୁଷ୍ଟିମୁକ୍ତ ଭାରତ' ଗଠନ ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପାଇଁ କରିବେ ସଚେତନ

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଆଙ୍ଗନ ମିଳନ' ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

BJP MAHILA MORCHA
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାସବ୍ୟାପୀ ‘ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ’କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଏହି ଅଭିଯାନର ୧୩ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆଙ୍ଗନ ମିଳନ' ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀ ଓ କର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 'ଅପପୁଷ୍ଟିମୁକ୍ତ ଭାରତ' ଗଠନ ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 'ଆଙ୍ଗନ ମିଳନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ । ଏହି ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ।


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଭାରତକୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା । ପୋଷଣ ଅଭିଯାନକୁ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହିଁ ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମା' ଏବଂ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ "ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର' ଆପ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବା ଉପରେ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ୨.୦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଶିଶୁ ଓ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେଥ୍ ସର୍ଭେ(ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ୪% ଷ୍ଟନିଂ(ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା) କମିଛି । ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଭାରତରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଆଡକୁ ଭାରତ ଏବେ ଗତି କରୁୂଛି।


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଶର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡି । ଅଙ୍ଗନୱାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ “ହମାରୀ ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ହମାରୀ ଜିମ୍ମେଦାରୀ” ଆଦର୍ଶରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଏନେଇ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍ଗନ ମିଳନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମା' ଏବଂ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ’ ଅଭିଯାନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJP WOMENS FRONT
NUTRITION FREE INDIA
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅପପୁଷ୍ଟିମୁକ୍ତ ଭାରତ
BJP MAHILA MORCHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.