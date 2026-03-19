ମୁହଁ ଖୋଲି ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ...
ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।
Published : March 19, 2026 at 11:56 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସମର୍ଥନ ଦେବି । ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଲା ଜାଣିନି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଦେଲେ । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ଥିବା ବହୁ ନେତା ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନବୀନ ଠକିଛନ୍ତି l ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଘର ଆଗରେ ଆଜି ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା l ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ବିଜେଡି l ଗତକାଲି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ମାସ ନୁହେଁ 6 ମାସ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଛି । ନବୀନ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ନବୀନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଛିଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେବି । ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ । ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା କିଏ କହୁଛି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ 88 ହଜାର ଭୋଟରେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଆମ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଯେତେ କହିବ ସେ ନବୀନଙ୍କ ସେତେ ନିକଟତର ହେବ । 20 % ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ । ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ କାରଣ 2002 ରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ପରାମର୍ଶ ପରେ ଘର ସଜାଡ ଆଗ । ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି 19 ତାରିଖରେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା 10 ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା । ଯାହାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁକ୍ତଭୋଗି । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏହା ସତ । ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା କଥା । ସୁବାସିନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି । ସୁବାସିନୀ ନିଜ ଭୋଟ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ।ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସଂତ୍ରୁପ୍ତ ମିଶ୍ର । ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଥିଲା । ବସ୍ତାରେ ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ । 40 ବର୍ଷରେ ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାଇଟ୍ । ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା । ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍ ଭଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି ସୁବାସିନୀ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ 1 ନମ୍ୱରରେ ରହିବ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିନଥାନ୍ତା । ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା କଥା ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ହଠାତ୍ ଦଳର 20 ପ୍ରତିଶତ ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ l 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଦଳର କାହିଁକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି l ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବେ ରାଜସଭା l 24 ବର୍ଷ ଓଡିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଣ ହେଲା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର