ବଦଳିଲେ ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ?
ଦୀପକ ମହାସ୍କେ 'ଡାଟା ମ୍ୟାନ୍' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Published : August 17, 2026 at 6:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟିମରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୂଆ ଟିମରେ ଆଇଟି ସେଲ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଦଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ଆଇଟି ସେଲ ସହ ଜଡିତ ଦୀପକ ମହସ୍କେଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
ନୂତନ ଦଳରୁ ଅମିତ ବାଦ-
ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଦୀପକ ମହସ୍କେ ଏବେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଆଇଟି ସେଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ । ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ମହସ୍କେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଇଟି ସେଲ ରଣନୀତିର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଦୀପକ ମହାସ୍କେ କିଏ ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦୀପକ ମହସ୍କେଙ୍କୁ ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରଣନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ରାୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ଦୀପକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ । ଜଣେ ସାର୍ବଜନୀନ ମିଡିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ଆଇଟି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ ଡିଜିଟାଲ୍, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ପରି, ସେ ଜଣେ ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତିକାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଯିଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ମାଇକ୍ରୋ-ଟାର୍ଗେଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଦୀପକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି, ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଲେଜ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଜୈବିକ କୃଷି ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାଙ୍କର 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ବିଜେପି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ସେଲର ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ।
ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 'ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ', ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଗ୍ରାମୀଣ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସଚେତନତା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସଂଯୋଯକ ଦାୟିତ୍ୱ