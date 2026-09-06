ଶେଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ; ପାରିତ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ
ବୈଠକରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 6, 2026 at 8:08 PM IST
କଟକ: ସ୍ଥାନୀୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ । ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଦଳ । ବିଶେଷକରି MMDR ଆକ୍ଟ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଓ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି ।
ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । କାନାଡା, ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ବ୍ରିଟେନ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ୧୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ । ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭଳି ଯୋଜନା ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିଛି । ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି । ଫାଇଲ୍ କିପରି ହଜିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ । ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଓ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ନ ବୁଝି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 'ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ' ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆଫିଡେବିଟ୍ର ୪ ନମ୍ବର ପାରାରେ ନିଜେ ସହରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୧୮୭୫ ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ଋଷି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ପ୍ରକରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା FCRA ଆଇନ ଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ