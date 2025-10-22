କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି, ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି
ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଲୁଚାଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପଟେ ସିଇଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି ।
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖଉଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ । ସରଗରମ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ଲୁଚାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି । ଏଥିସହ ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡି ପକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ଦାବି:
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଧାରା 125 /A ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ନାକଚ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ?
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି । ଘାସିରାମ ମାଝୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 19 ଗୋଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 12 ଗୋଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବାକି 7 ଗୋଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଧାରା 125/A ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ କମଲେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ।
ନୂଆପଡା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆପଡା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ । ଗତ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ୧୪୬/୨୦୨୨ ଏବଂ ୧୦/୨୦୧୮ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ…
ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି:
ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ଦାବିରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
ଅପରପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ କୌଣସି ସତ୍ୟପାଠକୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ, ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ଏପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।’
ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ:
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଦଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ:
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଗୋପୀନାଥ ଜିଏନଏମ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି ସଭା ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଥିଲା । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।’
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି:
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘରୋଇ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କଠୋର ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଏନଏମ ନର୍ସିଂ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦବୀର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଲେନିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ମିହିର ରାୟ, ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିଡା, ସୋଫିଆ ଆଲମ ଓ ତୁମ୍ବନାଥ ପରିଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତା ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର