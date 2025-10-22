କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି, ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି

ETV Bharat / politics

ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଲୁଚାଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପଟେ ସିଇଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି ।

Published : October 22, 2025 at 8:08 AM IST

Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖଉଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ । ସରଗରମ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ଲୁଚାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି । ଏଥିସହ ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ​‌ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡି ପକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ଦାବି:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଧାରା 125 /A ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ନାକଚ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି । ଘାସିରାମ ମାଝୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 19 ଗୋଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 12 ଗୋଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବାକି 7 ଗୋଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଧାରା 125/A ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ କମଲେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ।

ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି:

ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ଦାବିରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗକୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:

ଅପରପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ କୌଣସି ସତ୍ୟପାଠକୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ, ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ଏପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।’

BJD
ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ:

ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ​‌ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଦଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ।

BJD
ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ:

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଗୋପୀନାଥ ଜିଏନଏମ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି ସଭା ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଥିଲା । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।’

BJD
ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି:


ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘରୋଇ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କଠୋର ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଏନଏମ ନର୍ସିଂ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦବୀର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଲେନିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ମିହିର ରାୟ, ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିଡା, ସୋଫିଆ ଆଲମ ଓ ତୁମ୍ବନାଥ ପରିଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତା ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର

