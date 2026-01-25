ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ ଅରବିନ୍ଦ କଣ୍ଟା; ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ପାଟକୁରା ସମର୍ଥକଙ୍କ ମେଳି
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ।
Published : January 25, 2026 at 8:32 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଟା । ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ଗିଳି ପାରୁଛି ନା କାଢି ପାରୁଛି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ସଠିକ କାରଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପିଛା ଛଡ଼େଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ବିଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଜେଡି । ସେପଟେ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁହା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଘେରାଉ ସହିତ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ।
ରାଜଧାନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ମେଳି କରିଛନ୍ତି । ପାଟକୁରାରୁ ଆସି ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ନବୀନ ନିବାସ ଆଡ଼କୁ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥିଲା । ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ନେତୃ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି କି, ବିଜେଡି ଏନେଇ କିଛି ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଡକାହକାରେ ଆସୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକି ଭେଟି ଥିବା ବେଳେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଅରବନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଫାଟକ ପାଖରୁ ପାଟକୁରାରୁ ଆସିଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଫେରିଗଲେ । ଅରବନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବିଜେଡିକର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ୪୦ ହଜାର ଭୋଟରେ ହାରିଥବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନେତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନଗର ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ଆମଦାନି କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା । ଏହା ପଛରେ ଚାଲ କାହାର ଥିଲା ବୋଲି ଅରବନ୍ଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜନ ବିରୋଧୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି ।
"ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅବିଚାରକୁ ପାଟକୁରା ବିଜେଡି କିର୍ମୀମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ । ନିଲମ୍ବନର ପୁନର୍ବିଚାର କରା ନଗଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ଅରବନ୍ଦି ଦଳ ପ୍ରତ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୁହଁନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ କୁହାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇ ପାଟକୁରାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥଲା । ଏ କଥା ସଭାପତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି," ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର