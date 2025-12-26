ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, '100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ BJD'
ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ୨୯ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ସରକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : December 26, 2025 at 7:31 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଶର ଏକ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ । ବିଜେଡି ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ଦଳ । ବିଜେଡି ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ସହ ବିଜେଡି ଜଡିତ । ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।" ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହିପରି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସରକାର ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।
'ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଓଡି଼ଶା ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ'
ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୨୯ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହାରଜିତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଓ କିଛି ଦଳ ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦଳ । ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବିଜେଡି ଜଡିତ । ବିଜେଡି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ।
'ଓଡି଼ଶାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି'
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୯୭ ରୁ ବିଜେଡି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲିଛି । ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଶାସନ ଥିଲା ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଇତିହାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ସହ ଲଢ଼ିଛୁ, ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ଓଡି଼ଶାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ । ମା' ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ । BSKY ପରି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିଛୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ । ଓଡି଼ଶାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।
ବିଜେପିକୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରର କାମ ଉପରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କାହିଁ ? ଏବେ ଚାଷୀକୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନେ ହଇରାଣ , ଯୁବ ସମାଜ ହତାଶ । ଗତ ୧୮ ମାସରେ ୧୮ ଥର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ ହେଲାଣି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ । ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁଁହନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସରକାର ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।
'ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପପ୍ରଚାରର ଫଳପ୍ରଦ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ'
ଯୁବ ସମାଜ ଦଳର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି । ସେବା, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ର । ବିକାଶ ଆମର ପରିଚୟ । ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ । ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପପ୍ରଚାରର ଫଳପ୍ରଦ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ । ରାଜନୀତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିତର୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିତର୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । " ନବୀନ ବାବୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହରେ ମୂଲତବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ । ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରା ତୟାର, ବିଜେପି ଜନ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି । ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନେତା ବିଜେପି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ବିଜେପିର ଭୁଲ କଣ ? ତୁମେ ତୁମ ନେତାଙ୍କୁ ରଖି ପାରୁନ ।
ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲେନି ଆମେ 800 ଦେଲୁ । ମହିଳାକୁ ବର୍ଷକୁ 10 ହଜାର ଦେଲୁ । ନବୀନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଛବିରାଣୀ ଏବଂ ବେବିନା ହୃଦୟରେ ରହି ପାରିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଜେପି କେବେ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି । ସେମାନଙ୍କ ନେତା ଆମ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ । କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଫେବିକଲ, ଯାହା ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ ଦିଅନ୍ତୁ , ନବୀନ ସବୁବେଳେ ନେତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି ।"
