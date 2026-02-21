24ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ଚାଷୀ ସମାବେଶ
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
Published : February 21, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 11:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଲଢେ଼ଇ କରିବ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା, ମିଲର ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି । ୨୪ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି, ବିରୋଧୀ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଏମଏସପି ସହ ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୃହରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେଉଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସମାନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ସରକାରୀ ଦଳ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆଳରେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ।
ସୂଚନା ଥାଉ ,ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
