ନବୀନଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଚିନ୍ତା; ବିଜେଡି ଜାରି କଲା ତିନି ଧାଡ଼ିଆ ହ୍ୱିପ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ମନା

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହ୍ୱିପ । ୧୩ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

BJD three line whip
ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହ୍ୱିପ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 10:53 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁମ୍ବୀତୋଫାନ । ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ଵର ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାପରେ ବିଜେଡିକୁ ଏବେ ଘାରିଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଭୟ । ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବୁଧବାର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ନହେବା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେବେ ସୁବାସିନୀ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିବେ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନା ବିଜେପିକୁ ଚକମା ଦେଖାଇବେ ତାହା ୧୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଜାରି କରିଛି ତିନି ଧାଡ଼ିକିଆ ହ୍ୱିପ୍ ।

ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜାରି ହୋଇଛି ତିନିଧାଡ଼ିକିଆ ହ୍ୱିପ । ୧୩ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୱିପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ହ୍ୱିପ୍ ଉଲ୍ଲଘଂନ କଲେ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ତିନି ଧାଡ଼ିକିଆ ହ୍ୱିପ ।

BJD three line whip
ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହ୍ୱିପ (ETV Bharat Odisha)
ହ୍ବିପରେ କୁହାଯାଇଛି,"ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ ୯ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହାକୁ ତିନିଧାଡ଼ିଆ ହ୍ୱିପ ଭାବେ ବିବେଚନା ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହ୍ୱିପ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସୁବାସିନୀଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଆଶଙ୍କା କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହ୍ୱିପ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ତେବେ ସୁବାସିନୀ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିବେ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନା ବିଜେପିକୁ ଚକମା ଦେଖାଇବେ ତାହା ୧୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବାସିନୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓପନ ବାଲାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଯଦି କୌଣସି ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ।

ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅରୁଣ ସାହୁ, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୬ ରେ ନବୀନ ନିବାସ ଡକରା ହୋଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ୧୩ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଦିନ ଧରି ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେଠାରେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭୋଟ ଦେବେ ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

