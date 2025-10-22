ETV Bharat / politics

ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ୍, ନବୀନ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ

ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ମୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତା ପରିଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ।

BJD team meet DGP Y B Khurania
BJD team meet DGP Y B Khurania (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 12:10 AM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟସରା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନୈକ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ।

ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟସରା ଗ୍ରାମର ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ମୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତା ପରିଜାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଲେଳୀନ ମହାନ୍ତି, ସୋଫିଆ ଆଲାମ ଆଦି ନେତାମାନେ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ । ତେବେ ବିଜେଡି ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବ ।"

ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ-

ଏପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ରଶ୍ମି ପରିଜାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘବଦ୍ଧ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶାନ୍ତିର ଏ ବାତାବରଣ ଜନମାନସକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି । ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

BJD PRESIDENT NAVEEN PATNAIK
LOP NAVEEN PATNAIK
ATTACK ON BJD WORKER RASHMI PARIJA
ATTACK ON BJD WORKER JAGATSINGHPUR
BJD TEAM MEET DGP Y B KHURANIA

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

