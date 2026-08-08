ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣ; ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 8, 2026 at 6:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବଧି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ତେବେ ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି l ଦଳୀୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି କି ଗତବର୍ଷ 19 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧନବିକିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l 17 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ଠରୁ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର l ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନେ ଧାନ ବିକିବା ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହଁ l ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖୁଦ୍ର ନାମ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ l ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ ବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି l
"କିପରି 50 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି, ମନ୍ଦିର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମସୁଧା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି ଏହା ଅନ୍ୟାୟ l ସାର ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି l ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମିଛ କଥା କହି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ।
ତେବେ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି l ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ l ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ଯିବ । ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ହେବନି । ଗଠନ ମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ l ଯଦି ଚାଷୀ ହିତରେ ଥିବ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ l ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୁଇଥର ରବି ଏବଂ ଦୁଇଥର ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି l ଚାଷୀ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଉଛି । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ପରେ ଆମକୁ କହିବେ l ଚାଷୀର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସରକାର ଦୂର କରିବେ l ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଯଦି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ସରଳ କରାଯିବ l"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2026-27 ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଋତୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (ପାକ୍ସ)ରୁ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି, ଆଧାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜମିର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ ଏବଂ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବାକୁ ପଡିବ l
ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ମତିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କର ଆଧାର ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ । ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମାସ ଓ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେଥିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ; କଳାବଜାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ: ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର