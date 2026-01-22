ETV Bharat / politics

ବିଜେଡିକୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ନବୀନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି

ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଅରବିନ୍ଦ । ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ କଲେ ଆହ୍ବାନ । ନିଲମ୍ବନ କାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସପେନ୍ସ ।

BJD Suspension
ବିଜେଡିକୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ (ETV Bharat Odisha)
Published : January 22, 2026 at 10:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନା ଧରୁନି । ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଦ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡିକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।

ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୋତେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା । ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଗଲା । ପରେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି । ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ା ଗଲା । ତା'ପରେ 'ମିଡ ଡେ' ଅପରେସନ କଥା କୁହାଗଲା । ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦିଆଗଲା । ଏହା ପରେ ଆଉ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି । ଏମ୍ଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ଼ କାମରେ କାହାକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ । ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି । ୧୫ ତାରିଖରୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସତ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକର ଏଇଟା ଶେଷ ତାଲିକା ନା ଆଉ ଅଛି ? ଯଦି ଏଇଟା ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ?"

ବିଜେଡିକୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ (ETV Bharat Odisha)



ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ ହେବା ପର ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୁଏ । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି କେବେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି । ଯଦି ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ କାହାକୁ ହାଇରଣ କରୁଛି ? ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ହଜାର ଭୋଟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । କାହା କଥାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର । ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କଣ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଥିଲା । କିଏ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ।"



ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, "ମୋ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମୋ ବାପା ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛି । ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । କାହାକୁ ଟାଣି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରାନଯାଉ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ପାଟକୁରାବାସୀ ହଇରାଣ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ । ହେଲେ ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ । ଏଇଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ । କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି । ହଠାତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ । ନାନା ମତ ଦିଆଯାଉଛି । ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର କାହାର କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ।

ଦଳର କିଛି ନେତା ଭୋଜି ଭାତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ । ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ଼ର ଦାଇତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ କିଛି ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଲି । ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ଼ ୩ କୋଟି ଥିଲା । ଏଥର ୫ କୋଟି ହୋଇଛି । ମୋର ୫୧ ଟି ପଂଚାୟତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡୁଛି । ତାଲିକା କରି ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି । ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କଣ କରିବି ଭାବୁଛି ।



କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ୫ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । କଟକର ମାହାଙ୍ଗା ଓ ସାଲେପୁର ଏଥିରେ ମିଶିଛି । ଯେହେତୁ ସେ ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତେଣୁ ସେ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛଡା ଅନ୍ୟ ସବୁଠି କମ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ମୁଁ ନୂଆ ନେତା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁଠି ହରେଇ ଦେଲି କେମିତି ? ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ମାଇନ୍ସ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ । ପିଲା ବେଳୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ । ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଂସଦଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି । ପରେ ମୋ କଥା କହୁଥିଲି । ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ବି ଆସନ ଜିତି ପାରିନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରେଇଲି, ଅନ୍ୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇଲା ?



ମୋତେ ସସପେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଅତନୁ ବାବୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇପାରେ ବା ନହୋଇପାରେ । ସସପେଣ୍ଡ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ବାରିପାରୁଛି । ନହେଲେ ଦଳର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଦଳି ନଥାନ୍ତା । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲା । ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିଲି । ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା । ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ, ଶୁଭେଛୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନା କଲି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତରତର କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଲି । ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ପାଟକୁରା ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

