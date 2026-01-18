ETV Bharat / politics

ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ କାରଣ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି; କହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡିର ଯୁବନେତା ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଲମ୍ବନ କାରଣ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଲମ୍ବନ କାରଣ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 8:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି । 22 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଟକୁରା ଆସନରୁ ଟିକେଟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ ।

'ବିନା ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣରେ ସଭାପତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ'

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଲମ୍ବନ କାରଣ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି (Etv Bharat)

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡିର ଯୁବନେତା ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିନା ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣରେ ସଭାପତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବିନା କୌଣସି କାରଣ ଓ ପ୍ରମାଣରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ କେବଳ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ।"


ଯେଉଁଭଳି ବୃକ୍ଷ, ସେହିଭଳି ଫଳ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଅମରେଶ

ଅମରେଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ । ଦଳର ପଞ୍ଚାୟତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କାଢି ଦେଇ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ । ତାଙ୍କ ଲୋକ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେବେଠୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେ, ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଭଳି ବୃକ୍ଷ, ସେହିଭଳି ଫଳ" ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ ସେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ପାଟକୁରାରେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ କମିଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୟ ବାବୁ ପଛ ପଟୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପୁଅ ପରିଚାଳିତ । ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବସାଧାରଣରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୁଏ ନାହିଁ ।"

ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ୨୨ ମାସ ହେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଟକୁରା ଟିକେଟ ଦିଆନଯାଇ ଦଳ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲା ଦଳ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏହି ଦୁଇ କାରଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ବିନା ତଥ୍ୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ତେଣୁ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୨ ମାସ ହେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ପାଟକୁରାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାହିଁ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଭାପତିଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ ।"

