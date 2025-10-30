ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ, ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେଡି ବ୍ରିଗେଡ୍
ନୂଆପଡା ବ୍ୟାଟେଲ ମୈଦାନରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ।
Published : October 30, 2025 at 9:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ୟାଟେଲ । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ୩ ତାରିଖରେ କୋମନାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ । ସେହିପରି ୭ ତାରିଖରେ ନବୀନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଖରିଆର ରୋଡରୁ ନୂଆପଡା ଯାଏଁ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ କରିବେ । ନବୀନଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ୩ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗନେତା । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ । ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ । ନୂଆପଡ଼ାର ଭୋଟର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନେତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତ ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ଜମିବ । ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ । ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଘଟ କରାଯାଉଛି । ନବୀନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନବୀନ ଦୁଇଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ । ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ନବୀନ କୋମନାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ନବୀନ ଖରିଆର ରୋଡରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଏଁ ରୋଡ ଶୋ' କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୭ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ହେଲେ ନବୀନ ୨ ଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ବିଧାୟକ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଦଳର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବେବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ।
ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ଗଡ଼ । ବିଜେଡି ସେଠାରୁ ୪ ଥର ଜିତି ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ନୂଆପଡାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା କରି ବିଜୁ ବାବୁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ୮ ଛାଡି ୧୬ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ । ସରକାର ହେବାଠୁ ବିଜେପି କିଛି କାମ କରିନାହିଁ । ନବୀନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚଳେଇଛନ୍ତି ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହିଛି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର । ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ।
