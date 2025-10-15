80 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ନବୀନ; ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ
Published : October 15, 2025 at 10:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 80 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ରାଜନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନବୀନ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ । କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଓଡିଶାର ଶାସନ ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ସ୍ବଳ୍ପଭାଷୀ ମାତ୍ର ଚମତ୍କାର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ତଥା ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ନ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ବିପନ୍ନ ମୁଖୀ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
୧୯୪୬ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପିତା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମାତା ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସେ ସାନ ପୁଅ । ଡେରାଡୁନର ଉଏଲହାମ ସ୍କୁଲ ଓ ଡୁନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୀ ରୋକି ମଲ୍ଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳାରେ ନବୀନ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଠାରୁ କୋଷ ଦୂରରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ନବୀନ । କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନବୀନ ୧୯୯୭ରେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୭ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ସେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
୧୯୯୮ରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ'ରେ ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନବୀନ । ପୁଣି ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିଭାଇଥିଲେ । ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡିଆରେ ପଦୁଟେ କହିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯେ କେବେ ଓଡିଶାର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ, ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲେ ନବୀନ । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନବୀନ । ସେବେଠୁ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଜନନାୟକ । ୨୦୦୦, ୨୦୦୪, ୨୦୦୯, ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନବୀନ ୨୦୦୯ରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ନବୀନ । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ୨୦୨୪ ରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ହଟିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲାଗି ପରିବାରରୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସକରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ । ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ବିଜେଡି ପରାଜୟର ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ପରିଚାଳନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ । ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଓଡିଶା ଏକ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ ବାତ୍ୟା ସୁପରିଚାଳନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ସାଉଁଟିଛି ରାଜ୍ୟ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରାଜ୍ୟର ହକିର ପୂନର୍ଜନ୍ମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ନବୀନ । ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛି । ଭୋକର ଭୁଗୋଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶସ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନତ୍ବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନର ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୩ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ଚାରୋଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଥିବା ଏ-ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ, ଏ-ଡେଜାର୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ, ଦ ଗାର୍ଡେନ ଅଫ ଲାଇଫ ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଆଦୃତ ହୋଇଇଛି । ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଦ ଡିସିଭର୍ସ ନାମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଚିତ୍ରକର ମଧ୍ୟ ।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ନବୀନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ମାସ ତଳେ ସର୍ଭିକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିବା ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ଼ିହାଇଡ୍ରେସ ପାଇଁ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ନିକଟରେ ମାସକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଫେରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବୀନ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା କଥା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନତ୍ବର ପରିଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଅପରାଜୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ନିଜର ନିର୍ମଳ ଭାବମୃର୍ତ୍ତି, ସେବା, ବିକାଶ, ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ନବୀନ । କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସା ଜିଣିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଉଥିବା ମହାନ ଜନନାୟକ ତଥା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଏବେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଜେଡି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି । ଓଡିଶାର ବିକାଶର ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀର ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥପତି । ନବୀନଙ୍କ ଶାସନକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଉପା ଓ ଏନଡିଏ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ନବୀନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ । ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ।"
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ତମ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏ ବର୍ଷ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆସିବ । ବିଜେଡି ଜିତିଲେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ବନା ନେଇ ଆସିବ । ଯଦି ବିଜେଡି ପରାଜିତ ହେଲା ତାହାଲେ ଏହା ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଭୋଟ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରୁଛି । ପରାଜୟ ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନବୀନ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଦଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସନ୍ତୋଷ ତୁଟାଇବା ନବୀନଙ୍କ ଲାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର