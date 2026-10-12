ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ତରବରିଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ : ବିଜେଡି
ଲିଙ୍ଗଡୋ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 12, 2026 at 8:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ବିଜେପିକୁ ଘାରିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଭୟ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ତରବରିଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏମିତି କହି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିସିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଲିଙ୍ଗଡୋ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ।'
ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଏକ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦଖଲ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଠାରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବିଜୟ କରାଇ ନିଜ ଦଖଲ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।' ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ କହିଥିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।'
'ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ବାଚନ ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କୂଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ ବୁକରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଭୟ ରହିଛି, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛ କାହିଁକି' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 'ପରାଜୟ ଭୟରେ ବିଜେପି ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଶିକ୍ଷକ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଭୋଟ ଚୋରି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫୋନ କରି ବୁଝିଥିଲେ । ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାବେ ବିଜୟ ହେଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ । ଯେଉଁଠି ବିସିଜେଡି ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଠାରେ ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ ଲଗାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଉଛନ୍ତି ।'
' ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ନେଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ଓ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସାମିଲ ହୋଇ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ପିପିଲି କଲେଜରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବାରିସି ସାଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ୧୦୦ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତ ଅବୈଧ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି । ଏବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏମଏମଡିଆର ଭଳି କଳା ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ଜନରୋଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ । ଜେନ-ଜି ମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 'ତେଣୁକରି ବିଜେପି ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଗୁରୁତର ବିଷୟ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଜେପି ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଉଚିତ । ଲିଙ୍ଗଡୋ ଆୟୋଗର ନିୟମ ବାହାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୈଧ ନିର୍ବାଚନ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜେପି ସରକାର ପରାଜୟର ଭୟରେ ସମସ୍ତ କୁତ୍ସିତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ୱନ କରୁଛନ୍ତି । ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହିପରି ରାଜନୀତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ । ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ