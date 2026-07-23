‘ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାଂସଦ’: ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 23, 2026 at 2:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୟାଗଡ଼: ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ବିକୃତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି । ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଦୁଟିଏ ନ କହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କିଛି ମାସ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଓ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣି ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୯୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୬.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ।"
ଦେବୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶବିରୋଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ । କଟକର ସାଂସଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ । ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି, ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରିବା ସାମ୍ୱିଧାନିକ ଅଧିକାର ।"
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି । ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ସର୍ବଦା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ବିବୃତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ନଥିଲା । ସେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଭର୍ତ୍ତୃହରି ୭ ଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ ଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭୂୟଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେପିରୁ ସାଂସଦ ହୋଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ।"
ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ ? ଆପଣଙ୍କ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳ ବଦଳାଇବା ପରେ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ନୟାଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ,ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଥିଲେ," ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କଣ ଦେଶ ଭକ୍ତି ? ଜନମତକୁ ଆଧାର କରି ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ମତାମତ ଦେବା କଣ ପାପ ? ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ? ଭାରତ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନେଇ ୧୨ ଜଣ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କଟୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଯଦି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ କଥାନୁସାରେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ । ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଛି ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହ କିପରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ?"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଥର ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ ୬ ଥର ଏମ୍ପି ହୋଇଥିଲେ । ସେ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲେ ? ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ କି ? ଓଡ଼ିଶା ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ସେ ଦଳ ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ଦଳ ବଦଳାଇବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ, ଇତିହାସ ବଦଳାଇବା । ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ବୁଲାଇ ବଙ୍କେଇ କାଁ ଭାଁ କିଛି କହୁଥିଲେ । ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ । ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘେରିଲା ବିଜେପି, CJPକୁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ; କଳାବଜାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ: ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର। / ନୟାଗଡ଼