ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ନବୀନ, BJDର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ବିଜେଡି ଜାରି କଲା 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା । ନମ୍ବର 1ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

Naveen patnaik
Naveen patnaik (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 2:55 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD Campaigner ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ତାଲିକାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ନେତାଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ବିଜେପି ନିଜର 40 ଜଣିଆ ପ୍ରଚାରକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ।

ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଡିମୋସନ !

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ତାଲିକାର ୮ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାର ୩ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନେତା ଭାବେ ପ୍ରଣବ ଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା । ପ୍ରଶାସକକୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ତାଲିକାର ୨ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ଯିଏ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

BJD releases Star Campaigner list
BJD releases Star Campaigner list (BJD)

ତାଲିକାରେ ନାହାଁନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, ସସ୍ମିତ ଓ ମାନସ :

ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି ୪ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ଦେବାଶିଷ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ମାନସଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ୱାକଫ ବିଲରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ଓ ସସ୍ମିତ । ସେହିପରି ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ କୋଣଠେସା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମାନସ । ଶୁଭାଶିଷ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । କୋମନା ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ୧୮ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭାଶିଷ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ସୁଲତା ଦେଓ ଓ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଅଛନ୍ତି ।

ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ୧୬ ବିଧାୟକ :

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଦଳ ଜାରି କରିଥିବା ତାଲିକାରେ ୧୬ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ୧୪ ବିଧାୟକ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ନିରଂଜନ ପୂଜାରୀ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ଦିସାରି, ଯୋଗେଶ ସିଂ, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଅଧୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୋମାଞ୍ଚ ରଂଜନ ବିଶ୍ବାଳ, ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ।

ତାଲିକାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେତା :

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦବଦବା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୮ ନେତାଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିରଂଜନ ପୂଜାରୀ, କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦୀପ ଦିସାରି, ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ମୁନ୍ନା ଖାଁ, ଯୋଗେଶ ସିଂ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଅଧୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୋମାଞ୍ଚ ରଂଜନ ବିଶ୍ବାଳ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ଦୀପାଳି ଦାସ ।

ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ହାରୁ ନେତା :

ବିଜେଡି ଜାରୀ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ହାରୁ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହିଂଜିଳିରୁ ଜିତି ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ହାରୁ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସଂଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରୀତିରଂଜନ ଘଡେଇ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ରମେଶ ମାଝୀ, ଦୀପାଳି ଦାସ ଓ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା:

  • ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
  • ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
  • ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
  • ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ
  • ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ
  • ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ
  • ପ୍ରତାପ ଦେବ
  • ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ
  • ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ
  • ପ୍ରତାପ ଜେନା
  • ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା
  • ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର
  • କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ
  • ଶାରଦା ନାୟକ
  • ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ
  • ପ୍ରିତିରଞ୍ଜନ ଘଢେଇ
  • ଟୁକୁନି ସାହୁ
  • ସୁଲତା ଦେଓ
  • ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର
  • ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି
  • ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
  • ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ
  • ସରୋଜ ମେହେର
  • ରୋହିତ ପୂଜାରୀ
  • ମୁଜ୍ଜିବୁଲ୍ଲା ଖାନ
  • ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା
  • ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର
  • ଜୋଗେଶ ସିଂହ
  • ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି
  • ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ
  • ରମେଶ ମାଝୀ
  • ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ
  • ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
  • ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ
  • ଶୁବାସିନି ଜେନା
  • ବର୍ଷା ସିଂହ ବରିହା
  • ଦୀପାଳି ଦାସ
  • ମନୋରମା ମହାନ୍ତି
  • ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ
  • ଇପ୍ସିତା ସାହୁ

ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବେଶ ସରଗରମ ନୂଆପଡା । ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପିରୁ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ତେବେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡା ବାହାର ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନି ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନଭେମ୍ୱର 11ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡାକୁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ..

ମିଶନ ନୂଆପଡା, 52 ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ବୁଝାମଣା ! ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: BJPର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଜେପି 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ:

ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମରେ ରହିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଲତା ଉସେଣ୍ଡି, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : October 17, 2025 at 3:55 PM IST

TAGGED:

NUAPADA BY ELECTION 2025
NAVEEN PATNAIK
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ 2025
NUAPADA BYPOLL 2025
BJD STAR CAMPAIGNER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.