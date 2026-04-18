ଲୋକ ଭବନରେ 2 ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେଡି
ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ଦୁଇ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 18, 2026 at 10:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭବନ ତଥା ଲୋକ ଭବନ । ପୁରୀ ଲୋକ ଭବନରେ ଏସଏସଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣା ଜନମାନସରୁ ନଲିଭୁଣୁ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ଭବନରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
ବିଜେଡି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏଏସଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରା ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ଜନମାନସରେ ଏବେବି ସତେଜ ରହିଛି । ଲୋକ ଭବନରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ୨ ଜଣ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦଳ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଘଟଣାଟିକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।"
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକ ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ଭବନ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ୨ ଜଣ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିସନର ଡି ସୁଧାକର ରାଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସେ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଲୋକ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସେମାନେ ଗେଟ ନମ୍ୱର ୩ ଦେଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଗେଟ ନମ୍ୱର ୨ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆୟକର କମିଶନଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ୨ ଜଣ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ମନୀଷ କୁମାର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଆୟକର କମିଶନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଭବନ ଭିତରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସେହି ୨ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଡିସି କୁଲଦୀପ ମିନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା କମିସନର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ନାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା । ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ।
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏକ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଲୋକ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ? ଲୋକ ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା । ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର