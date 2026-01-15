ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା ବିଜେଡି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନବୀନ
ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟକ । ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ବିଜେଡି ।
Published : January 15, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 8:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ତତଲା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି । ୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି ବିଜେଡି । ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ଦଳ । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସୂଚନା ପାଇଲି । ଏପଟେ ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଛି ମହଙ୍ଗା-
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ । ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ । ଚମ୍ପୁଆରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ । ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ । ଦୁଇ ନେତା ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ଓ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ଏହାକୁ ଦଳ ବିରୋଧି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।#BJD4Odisha#BJDWithOdisha pic.twitter.com/kEAamkq7uI— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) January 15, 2026
ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକଠାକ ନଥିଲା । ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲା । ଏମିତିକି ଗତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସନାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଏହାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରୁ ସନା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ନଥିଲା । ବିଜେଡି ଓ ସନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସେବେଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ରହିରହି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସନା ବିଷୋଦଗାର କରିଚାଲିଥିଲେ । ସନା ଖାଲି ନିଜ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ।
କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡିର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା ଦଳ ଓ ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ । ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନା ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଗେରୁଆ ବ୍ୟାନର ମାରିଥିଲେ ସନା ସମର୍ଥକ । ଖୋଲା ଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ସନା । ବିଜେଡି ସରକାର ୨୪ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ କହି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ସନା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସନା । ମୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ସନା କହିଥିଲେ । ଯାହା ଦଳ ଓ ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ।
ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ । ଅରବିନ୍ଦ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କଣ ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ବିବୃତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ । ଶାସକ ଦଳକୁ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ନନ୍ଦନ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବେଶ ରୋଚକ ରହୁଥିଲା । ସରକାର ବିଜେଡି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଶାସକ ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ନେଇ ନୂଆ ସମିକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସୂଚନା ପାଇଲି । ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛି । କଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିନାହିଁ । ବାପା ବଡ଼ ନେତା । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚିତ ନେତା । ସେ ମୋ କୌଣସି କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ । ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିବା ଠିକ ହେବନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିବା ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ କୌଣସି ମେଳିକୁ ଯାଇନାହିଁ । କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାର ପକାଇବା ଭଳି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ । ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଛି ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ରହିଛି । ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ କିମ୍ବା କାହା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ।"
ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟଣା ନଯାଉ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସଂପର୍କ ନାହିଁ । ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ନେତା । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବା ଠିକ ହେବନାହିଁ । ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ମନାନ୍ତର କିମ୍ବା ମତାନ୍ତର ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ପରେ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ । କିମ୍ବା ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇନାହିଁ । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଭେଟୁଥିବା ଜାଣିଛି । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିନଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଚାହାଁଛି ଭେଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବି ।"
