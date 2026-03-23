ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଠଶାଳା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ !
ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଗୃହରେ ଭିତରେ ବସି ରହି ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : March 23, 2026 at 1:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରିଚିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଲତବୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଭିତରେ ବସି ରହି ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ‘ପାଠଶାଳା’ର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନବୀନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ନବୀନଙ୍କ ପାଠଶାଳା:
‘ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍’ ଭାବେ ପରିଚିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହରେ ନବୀନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏସବୁ ବିଧାୟକ:
ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ଯୋଗେଶ ସିଂହ, ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ରମେଶ ବେହେରା, ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ନବୀନଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ।
୨୪ ମିନିଟ୍ ଧରି ଆଲୋଚନା:
ପ୍ରାୟ ୨୪ ମିନି୍ଟ ଧରି ନବୀନ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ବିଧାୟକ, ବିଶେଷକରି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ଭିତରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ; ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ସମର୍ପିତ: ନବୀନ
ଏସସିବି ଅଘଟଣ; ୫୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁକେଶ
