ETV Bharat / politics

ମିଶନ ନୂଆପଡା, 52 ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ

ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି, କୋମନା ବ୍ଲକ ଓ ଖରିଆର ରୋଡ ଏନଏସି ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik At Bhubaneswar Padayatra, Oct 16 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada By Election 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଆସନ ହାତେଇବାକୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମିଶନ ନୂଆପଡାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 52 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ଏନଏସିରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନବୀନ । ନୂଆପଡା ଓ କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇଁ 18 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

BJD TEAM FOR NUAPADA
BJD TEAM FOR NUAPADA (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ପାଇଁ 18 ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ:

ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଦଳ ୧୮ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ନିରଂଜନ ପୂଜାରୀ, ସଂଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରୀତିରଂଜନ ଘଡେଇ, ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଦିସାରି, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ରୋମାଞ୍ଚ ରଂଜନ ବିଶ୍ବାଳ, ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହରା, ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ନିହାର ରଂଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।

BJD TEAM FOR NUAPADA
BJD TEAM FOR NUAPADA (ETV Bharat Odisha)

ଖରିଆର ଦାୟିତ୍ବରେ 8 ନେତା:

ସେହିପରି ଖରିଆର ରୋଡ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ୮ ନେତା । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଓ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାରଥୀ ଏଠାରେ ଡେରା ଜମାଇବେ ।



ନୂଆପଡା NAC ପାଇଁ 8 ନେତା:

ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି ପାଇଁ ୮ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ । ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଦୀପାଳି ଦାସ, ଆୟୁବ ଖାନ, ରିତା ସାହୁ ଓ ସ୍ବରୂପ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

କୋମନା ପାଇଁ 18 ନେତା:

କୋମନା ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି ୧୮ ନେତା । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଅଧୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ଯୋଗେଶ ସିଂହ, ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ସରୋଜ ମେହେର, ବିଶ୍ବରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅବିନାଶ ସାମଲ, ଈଶ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୋହିତ ଯୋଶେଫ୍ ତିର୍କି ଓ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ:

ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି( ଶନିବାର) ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ବୁଝାମଣା ! ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: BJPର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଢି ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଦାୟିତ୍ୱ

TAGGED:

BIJU JANATA DAL
NAVEEN PATNAIK
NUAPADA BYPOLL 2025
BJD TEAM FOR NUAPADA
NUAPADA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.