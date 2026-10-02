ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ; ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ: ନବୀନ
ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 2, 2026 at 3:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ଏବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକ ଓ ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଓ ରହିଥିବ । ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାର୍ଷିକ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜିଠୁ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ । ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ରଜ ପଡିଆରୁ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନବୀନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଓ ରହିଥିବ । ଓଡିଶା ଏବେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହି ନାହିଁ । ବୁଢାବୁଢ଼ିଙ୍କ ପେନସନ ନାହିଁ । ଚାଷୀ ହଇରାଣ । ମା'ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ।"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ପାରିଲେନାହିଁ । ବନ୍ୟା ରିଲିଫରେ କୁପରିଚାଳନା, ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ କୁ-ପରିଚାଳନା, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୁ-ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁ-ପରିଚାଳନା । ସବୁ କାମରେ ଏ ସରକାର ଫେଲ । ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର କୁ-ପରିଚାଳନାରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଖଣି ଉପରୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇଗଲେ । ଓଡିଶା ସରକାର ଚୁପ । 20 ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ । କିନ୍ତୁ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପିଲାଙ୍କ ପଢା ବହି କଥା ନ କହିବା ଭଲ । ହଜାର ହଜାର ଭୂଲ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସରକାର ନାରାଜ ।"
ନବୀନ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କମୁଛି । ବଜେଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢେଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ବିଜେପି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ୨୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଫୋଟକା ସାଜିଛି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡିକ ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି, ଏସଆଇଆର ଓ ଏମଏମଡିଆର ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି । ଧାନ ମଣ୍ଡି, କୃଷି, ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳର ସଫଳତା ଓ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ ।"
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା । ତାହାକୁ ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଲା ନାହିଁ । ଚାଷୀ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ନାରୀ, ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଆଦି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମଏମଡିଆର ଆକ୍ଟ ଜରିଆରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହତ୍ୟା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବାସୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଅନେକ ରୋଷ ରହିଛି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- CEOଙ୍କ VRSକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ; ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଚାପ ଅଭିଯୋଗ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର