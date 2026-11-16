ନାଲକୋ-ଏନଏଲସି ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର
MP Sasmit questions NALCO CMD: ପ୍ରସ୍ତାବିତ 50:50 ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ NALCO CMDଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ।
Published : November 16, 2026 at 5:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନୁଗୋଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧,୦୮୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ନାଲକୋ ଏବଂ ଏନଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୫୦:୫୦ ଅଂଶୀଦାରିତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆର୍ଥିକ ଯଥାର୍ଥତା ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲାଭକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ନାଲକୋ ସିଏମଡି ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ:
ଚିଠିରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ନାଲକୋ ପୂର୍ବରୁ ୧,୨୦୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏହା ସହ ନିଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ-ଡି ଓ ଉତ୍କଳ-ଇ ଖଣିରୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟନ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାଲକୋ କାହିଁକି ନିଜେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନକରି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାରିତା ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବନା, ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଲାଭର ତୁଳନାତ୍ମକ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏନଏଲସିଆଇଏଲ୍ର ମଛକଟା ଖଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ନାଲକୋର ନିଜସ୍ୱ ଜମି, ଜଳ, ରେଳ ସଂଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିବାକୁ ନାଲକୋ କାହିଁକି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକାନାରେ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ:
ପ୍ରକଳ୍ପର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅନୁମୋଦନ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏତେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କେବଳ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରିତାର ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଯଥାର୍ଥତା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଟେକ୍ନୋ-ଇକୋନୋମିକ୍ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନାଲକୋ ସିଏମଡିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିଜର ସାଂସଦୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଲକୋର ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆହ୍ୱାନ; ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର