ସଙ୍କଟରେ ବିଜେଡି; ଭାଙ୍ଗୁଛି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କମୁଛି କି ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ ?
ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ । ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ 'ସଂଗଠନ ଅଭାବରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ବିଜେଡି' ।
Published : November 15, 2025 at 8:23 PM IST
BJD Lost Nuapada Assembly Seat ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିଜେଡିର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଏଥର ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଛି । କାମ ଦେଇନି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ । ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଜେଡିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ବିଜେପି ପାଖକୁ ଯାଇଛି । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି ।
ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିନି ଭୋଟ:
Is Naveen Patnaik’s Long-Held Political Magic Fading ? ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଓ ରୋଡ଼ ଶୋ'ରେ ଯେତିକି ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକି ଭୋଟ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ । ନୂଆପଡା ଯିବା ଫଳରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଲୋକେ ଦେଖିଲେ । ସେପଟେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବା ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ବାହାରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ବିଜେଡି । ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳା ଭୋଟ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିବା ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥର ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେଡି ।
ସଂଗଠନ ଅଭାବରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି:
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସଂଗଠନ ଥିଲେ ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବଞ୍ଚିବ ଏହି ଆଶା ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଥିଲା । କାରଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ । ବିଜେଡିର ଆଉ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ । ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଆଧାରିତ ଥିଲା । କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେଠାକୁ ଯିବେ । ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ୍ଟକିତ । ବିଜେଡିରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଜେଡି ଆଉ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ :
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନୀ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା । ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଲୁଚାଉଥିଲା । ଆଉ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରି ନବୀନଙ୍କ ଇମେଜ ସୃଷ୍ଟି କରଯାଉଥିଲା । କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ଆଉ ସେହି ଇମେଜକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଜାଜୁଲ୍ୟାମାନ ହେଉନାହିଁ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା 40 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଯାହା କଂଗ୍ରେସଠୁ କମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଜେଡି ଆଉ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅତୀତରେ ଲୋକେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ରାଜନୈତିକ ଚେହେରା ବିନା ବିଜେଡି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର :
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନଙ୍କ ଅପରାଜୟ ସଂଗଠନକୁ ବିଜେପି କେବଳ ଭେଦ କରିନାହିଁ ବରଂ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ନବୀନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲାଇନର ନେତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇଛି । ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ନୂଆପଡାରେ ଜଣାପଡିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ନବୀନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାବେଳେ ବିଜେଡିର କଣ ହେବ ତାହା ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଜେଡିରେ ଥିବା ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନବୀନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2000 ମସିହାରୁ ସାଇଡ୍ କରିଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଭାବ ନବୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜନୈତିକ ଚେହେରା ବିନା ବିଜେଡି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର । କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡିର କୌଣସି ନ୍ୟାରେଟିଭ ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସମାଧିସ୍ଥ ।"
ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଜେଡି :
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟ ବିଜେଡି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ନୁହେଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ, ତେଣୁ ବିଜେଡି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ । ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ଉଠି ପୁନର୍ବାର ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ ଦୁଇଟା କଥା । ହାରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା । ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲା ବିଜେଡି । ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବ ବିଜେଡି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅଭାବନୀୟ । ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ହେବ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ବିଜେପି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ ନୂଆପଡାବାସୀ ଭାବିନଥିଲେ । ନୂଆପଡାବାସୀ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରତି ମମତା ରଖନ୍ତି । ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିବୁ ଏହି ମୋହ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ବିରଳ । ମୁକ୍ତ ଆଉ ଅବାଧ ନଥିଲା ନିର୍ବାଚନ । 17 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ଦଳ 10 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲା ଆଜି ସେ ଦଳ ଏତେ ଭୋଟରେ ହାରିଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର