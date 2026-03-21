ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁଜୁରାଟୀ-ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ସରକାର: ବିଜେଡି
ବିଜେଡି ନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅକ୍ଷମ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହିପରି ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ କ୍ରୟରେ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଦଳ ଉପସଭାପତି ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା ଓ ଉପସଭାପତି ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ସରକାର ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ।
ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକ୍ରାମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତା’ର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି । ଦଳ ଉପସଭାପତି ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା ଓ ଉପସଭାପତି ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏସସିବି ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସୁନାମକୁ ଭ୍ରୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିଛି ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୨.୨୮ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଦୂରର କଥା ୨୦୨୪-୨୫ରେ ବଜେଟ ଅର୍ଥର କେବଳ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ବିଜେପି କାନ୍ଦୁଛି । କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ବକ୍ଷ ଶୁଖିଲା । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅବୈଧ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି । ମହାନଦୀକୁ ଶୁଖାଇ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ଆନେ୍ଦାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅଣଓଡିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସାଜିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟୀ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ସରକାର ଚାଲିଛି ।"
ଉପସଭାପତି ସଂଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦୧୩-୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ କ୍ରୟ ୨୦୦୨-୦୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଐତିହାସିକ ପି-ପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୧୨ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଓଡିଶା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପିଡିଏସ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ଓଡିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତାରଣାର ଶୀକାର ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜିକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଚାଷୀକୂଳ । ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନର ମାତ୍ର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର