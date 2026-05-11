ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା, ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି

ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ପେପର୍ ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେଡ଼ି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 11, 2026 at 9:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ପେପର ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ECIଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ପେପର ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଉପ ସଚିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି, ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ତ୍ୱରିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ବୈଠକ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନେତାମାନେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଦଳର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ଦଳର ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ରେ ଦଳର ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬, ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଡ଼ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ସାଂସଦ ଡ଼ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଅନିୟମିତତାରେ ତ୍ୱରିତ ଆଇନସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଦଳ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି ।

ରାଜ୍ଯ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭୋଟ ନାକଚ ହେବା କଥା ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା । ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଭୋଟ ନାକଚ ହେବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ବାଲାଟ ପେପରରେ ଡବଲ ମାର୍କିଂ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହା ନାକଚ ହେବା କଥା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କଲମରୁ କାଳି ଲିକେଜ୍ ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ଡବଲ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସେହି ପେନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ କାହାର କାଳି ଲିକେଜ ହେଲା ନାହିଁ । କେବଳ କଣ; ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

