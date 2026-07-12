ପଦ୍ମ ଧରିବେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ! କଟକ BJDର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚିନ୍ତା, ଗଡ଼ ସଜାଡିବାକୁ ଘନଘନ ବୈଠକ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 12, 2026 at 10:05 AM IST
BJD Meeting କଟକ: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଗଡ଼ ସଜାଡିବାକୁ କଟକରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି । କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡିକ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ବିଜେଡି ବୈଠକ:
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା, କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ସଙ୍ଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ମହଜୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଦଳର କିଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଦିନ, ଝଡ଼ ତୋଫା ରେ କେତେ ପତ୍ର ଉଡ଼ି ଏଣେତେଣେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ ସହ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବେ । ଯିଏ 'ଟିକାଉ' ସିଏ ରହିବେ ଯିଏ 'ବିକାଉ' ସିଏ ଚାଲିଯିବେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୃହତ୍ ଦଳ । ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ।" କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ।
'ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ':
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଦଳ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଦଳ ଚାଲିବ । ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।"
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମେଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ । ଦଳ କିଭଳି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଚୌଦ୍ବାର କଟକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ବାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଜିତୁଥିଲେ । ଚୌଦ୍ବାର କଟକରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ବ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇପାରିବେ ।"
ସେହିପରି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାତ ଓ ସୌଭିକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ।"
ଚୌଦ୍ବାର-କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦଳ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବ ଏବଂ କିଭଳି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ି ହେବ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚୌଦ୍ବାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହ, କର୍ପୋରେଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମହାନଗର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ସେମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ବ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ କେଏମସି (KMC) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌଦ୍ବାର- କଟକର ୨୨ଟି ୱାର୍ଡ ଥିବାରୁ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ ସଙ୍ଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ । ତେବେ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ କାଳେ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ, ସେଥିନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କଟକରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବିଜେପି; ପଦ୍ମ ଧରିବେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ !
ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ