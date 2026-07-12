ETV Bharat / politics

ପଦ୍ମ ଧରିବେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ! କଟକ BJDର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚିନ୍ତା, ଗଡ଼ ସଜାଡିବାକୁ ଘନଘନ ବୈଠକ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

BJD LEADERS HOLD MEETING IN CUTTACK AMID SPECULATION OVER PRAVAT BISWAL Joining BJP
କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD Meeting କଟକ: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଗଡ଼ ସଜାଡିବାକୁ କଟକରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି । କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡିକ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)

ବିଜେଡି ବୈଠକ:

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା, କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ସଙ୍ଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ମହଜୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଦଳର କିଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

BJD Meeting in Cuttack
କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)
''ଟିକାଉ' ରହିବେ, 'ବିକାଉ' ସିଏ ଚାଲିଯିବେ':

ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଦିନ, ଝଡ଼ ତୋଫା ରେ କେତେ ପତ୍ର ଉଡ଼ି ଏଣେତେଣେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ ସହ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବେ । ଯିଏ 'ଟିକାଉ' ସିଏ ରହିବେ ଯିଏ 'ବିକାଉ' ସିଏ ଚାଲିଯିବେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୃହତ୍ ଦଳ । ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ।" କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର

BJD Meeting in Cuttack
କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)

'ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ':

ସେହିପରି ବରିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଦଳ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଦଳ ଚାଲିବ । ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।"

ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମେଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ । ଦଳ କିଭଳି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଚୌଦ୍ବାର କଟକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ବାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଜିତୁଥିଲେ । ଚୌଦ୍ବାର କଟକରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ବ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇପାରିବେ ।"

BJD Meeting in Cuttack
କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)

ସେହିପରି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାତ ଓ ସୌଭିକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ।"


ଚୌଦ୍ବାର-କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦଳ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବ ଏବଂ କିଭଳି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ି ହେବ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ଚୌଦ୍ବାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହ, କର୍ପୋରେଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମହାନଗର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

BJD Meeting in Cuttack
କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat)

ସେମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ବ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ କେଏମସି (KMC) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌଦ୍ବାର- କଟକର ୨୨ଟି ୱାର୍ଡ ଥିବାରୁ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ ସଙ୍ଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ । ତେବେ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ କାଳେ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ, ସେଥିନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କଟକରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବିଜେପି; ପଦ୍ମ ଧରିବେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ !

ସିସୋର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

BJD LEADERS HOLD MEETING IN CUTTACK
PRAVAT BISWAL
କଟକ ବିଜେଡି
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ
BJD MEETING IN CUTTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.