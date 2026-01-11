ETV Bharat / politics

ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମେଳି

BJD GET TOGETHER
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 11, 2026 at 11:22 PM IST

ଭଦ୍ରକ: ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଳରେ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାନ୍ତିପୁର ଝାଉଁ ବଣରେ ବିଜେଡିର ଏହି ମହାସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ମେଳିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାସୁଦେବପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅନୂଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମହାସମାବେଶରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥି ବେହେରା, ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ଵର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ବରୂପ ଦାସ, ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପାରାଦ୍ବୀପର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ରାଉତରାୟ , ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥି ଓ ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି କ୍ଷମତା ସିନ କରିବାକୁ ବଡ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଦଳ କ୍ଷମତା ଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶାସକ ଦଳର ଚାଷୀ ମାରଣ ନିତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଲୋକଲୋଚନ କୁ ଆଣିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତା ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ।

କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଥିଲା ସେମାନେ ଏବେ ଦଳରୁ ବିତାଡିତ ହୋଇଛନ୍ତିି । ଆମେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ଆମ ପାଇଁ ତଥା ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛିି । ନୂଆ ବର୍ଷର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଳ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହେବ ।"

ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

