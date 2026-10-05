ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ସହ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଲଢ଼ିବ ବିଜେଡି
ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଶହ ଶହ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 5, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା । ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବିଜେଡି । ଏହାସହ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ ।
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଯାଜପୁରରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଁଚିଲାଣି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସଂଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ମାରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାର ଚରମ ବିଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ।"
"ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ମାଫିଆ, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ଏହାର ଉତ୍ସ ଯାଜପୁରର ବଡ଼ ବଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି । ଏସପିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଜେନାପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ । ଏତେ ସବୁ ପରେ କେଉଁ ଚାପରେ ଜେନାପୁର ଆଇଆଇସି ଚେପା ହୋଇଛନ୍ତି ଏସପି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ," ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି । ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଆଇନ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଲଗାମ ଛଡା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।
ପୂର୍ବତନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଶାସନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ରାଜନୈତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଅପରାଧିକ ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ । କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ? ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ହାର, FIR ହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ଜେନାପୁର IIC ଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଯାଉ ।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଏ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ, ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର