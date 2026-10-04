ଯାଜପୁରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ! ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ BJD ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ହୋଇଛି l ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 4, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 8:14 PM IST
ଯାଜପୁର: ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ । ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଗଡ଼ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ପ୍ରଣବ ।
ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଠାରେ ବିଜେଡି ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ! ଘଟଣା ପରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ l
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଠାରେ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ହୋଇଛି l ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ, ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠି l ଏସପିଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ; ବଢୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, 3ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ, ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଫୁଲ୍ ଜୋସରେ ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର