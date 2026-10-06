ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେଲା ବିଜେଡି: କଂଗ୍ରେସର ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ ରାଜନୀତି
“ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ... ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି” ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 6, 2026 at 4:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ୨୪ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ସଙ୍କେତ କି ? ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି । ବିଜେଡିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କହିବା କଥା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା । ତେବେ ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ଏକ ବୟାନ ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବଦଳୁଥିବା ସମୀକରଣର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କେତ, ସେନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ବୟାନରେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ବିଜେଡି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଏହାସହ ସେ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳର ନେତା ଏକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକାଠି ହେବା, ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ।
“ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ... ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି” ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ।
“ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ । ତେବେ ସେମାନେ ଆଜି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦିତ । ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ କେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ତାହାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍, ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ । ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଦାବି, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ । ବିଜେଡିର ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦାନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ନା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରଣନୀତିରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ମଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ନବୀନଙ୍କୁ ତାରାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଜେଡିର ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ସମୀକରଣ କେତେ ଦୂର ଯିବ, ତାହା ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ।
ନବୀନଙ୍କ 'ନକଲି ଦୂରତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ- ବିଜେପି
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ମିଶି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି । ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି,"ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମଦୂରତାର ଛଦ୍ମ ବେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 'ନକଲି ଦୂରତା' ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ୨୦୦୯ରେ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନରେ ଜିତିଥିଲେ । 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟର ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତିବାଦ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର