ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଚକ୍ରମଣି ଓ ନବକିଶୋର !
ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ସତ୍ତ୍ବେ ୩ଦିନ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ।
Published : March 15, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 10:27 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ବିଜେଡି ଅବସ୍ଥା । ଦଳକୁ ଧାରା ଛୁଆଁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବିଧାୟକ । ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପକୁ ଆବମାନନା କରି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ମଧ୍ୟ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟକ । ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନୋଟିସ କରିଛି ଦଳ ।
BJD has issued notice to two suspended MLAs, Sanatan Mahakud and Arabinda Mohapatra— ANI (@ANI) March 15, 2026
Both MLAs were elected to the Odisha Legislative Assembly as candidates of the Biju Janata Dal. Both have been placed under suspension from the party due to anti-party activities. BJD has issued… pic.twitter.com/zuH31gvqtJ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ହ୍ୱିପ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ହ୍ୱିପ ଅନୁସାରେ ସୌଭିକ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଓ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ସୌଭିକଙ୍କୁ ମାନେଇବା ଲାଗି ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ ମାନୁ ନ ଥିବାରୁ ଚକ୍ରମଣୀ ଓ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏମିତିକି ସେ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । କାହିଁକି ଦଳୀୟ ହୁଇପ ମାନୁନବୋଲି 2 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରବିବାର ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ନିବାସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ହଜାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ବୈଠକରେ କିଏ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ସେନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ହ୍ୱିପ ନମାନି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ । ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।"
ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିକଟରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ । ଯଦି ସେମାନେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିପକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ । କାରଣ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଂ ରହିଛି । 2017ରେ ବିହାରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଜେଡିୟୁର ହ୍ୱିପକୁ ନମାନି ଦଳର ନେତା ଶରତ ଯାଦବ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ଶରତଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଶରତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଶରତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ । ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନାତନ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିପ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।"
BJD has issued show-cause notices to two BJD MLAs.— ANI (@ANI) March 15, 2026
The notices have been issued to Chakramani Kanhar and Nab Kishore Mallick. BJD Chief Whip, Pramila Mallik, issued the show-cause notices. They have been directed to report to Naveen Niwas by 9 PM today. pic.twitter.com/wQ85FlzdnO
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢେଇ କରି ଜିତିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହ୍ୱିପ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ହୁଇପକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ । ବୈଠକକୁ କାହିଁକି ଆସିନାହଁ, ଦଳ କଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋ କଜ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଁଚି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେ ବୈଠକକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ । ହ୍ୱିପକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି । ହ୍ୱିପ ନମାନିବେ ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏହି କଥା ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଁଚନ୍ତୁ । ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ ।"
ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ । ଶାସକ ଦଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି କଥା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି ଅନୈତିକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ନକରୁ । ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଧାୟକ କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯିଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି । ଘୋଡା ବେପାର ନୁହେଁ ଗଧ ବେପାର କରୁଛି ବିଜେପି । ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଖରାପ ହୋଉଛି । ଯିଏ ଗଧ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟାପରରେ ସାମିଲ ହେବ । ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ନ ହେଇ ପାରିବ ଗଧ ବ୍ୟପାରରେ ସାମିଲ ହେବ । ବିଜେପିର ସମସ୍ତେ ଘୋଡା ବ୍ୟପାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅଙ୍କ ନାହିଁ ଯଦି ସାଂସଦ ପଠେଇ ପାରିବେନି ତ ଅଲଗା ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି କବାଜରେ ରଖିଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ବିଜେପି । ଆମ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ କିପରି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ପହଁଚିବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦ୍ଧତି ଅପମାନ କରାନଯାଉ । ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର