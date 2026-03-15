ETV Bharat / politics

ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଚକ୍ରମଣି ଓ ନବକିଶୋର !

ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍‌ ନୋଟିସ୍‌ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ସତ୍ତ୍ବେ ୩ଦିନ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ।

ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଚକ୍ରମଣି କହଁର (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 10:19 PM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 10:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ବିଜେଡି ଅବସ୍ଥା । ଦଳକୁ ଧାରା ଛୁଆଁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବିଧାୟକ । ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପକୁ ଆବମାନନା କରି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ମଧ୍ୟ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟକ । ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନୋଟିସ କରିଛି ଦଳ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ହ୍ୱିପ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ହ୍ୱିପ ଅନୁସାରେ ସୌଭିକ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଓ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ସୌଭିକଙ୍କୁ ମାନେଇବା ଲାଗି ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ ମାନୁ ନ ଥିବାରୁ ଚକ୍ରମଣୀ ଓ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏମିତିକି ସେ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । କାହିଁକି ଦଳୀୟ ହୁଇପ ମାନୁନବୋଲି 2 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରବିବାର ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ନିବାସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ହଜାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ।


ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ବୈଠକରେ କିଏ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, ସେନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ହ୍ୱିପ ନମାନି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ । ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।"

ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିକଟରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ । ଯଦି ସେମାନେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିପକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ । କାରଣ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଂ ରହିଛି । 2017ରେ ବିହାରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଜେଡିୟୁର ହ୍ୱିପକୁ ନମାନି ଦଳର ନେତା ଶରତ ଯାଦବ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ଶରତଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଶରତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଶରତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ । ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନାତନ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିପ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।"


ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢେଇ କରି ଜିତିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହ୍ୱିପ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ହୁଇପକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ । ବୈଠକକୁ କାହିଁକି ଆସିନାହଁ, ଦଳ କଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋ କଜ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଁଚି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେ ବୈଠକକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ । ହ୍ୱିପକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି । ହ୍ୱିପ ନମାନିବେ ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏହି କଥା ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଁଚନ୍ତୁ । ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ ।"



ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ । ଶାସକ ଦଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି କଥା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି ଅନୈତିକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ନକରୁ । ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି ।



ସେହିପରି ବିଧାୟକ କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯିଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି । ଘୋଡା ବେପାର ନୁହେଁ ଗଧ ବେପାର କରୁଛି ବିଜେପି । ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଖରାପ ହୋଉଛି । ଯିଏ ଗଧ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟାପରରେ ସାମିଲ ହେବ । ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ନ ହେଇ ପାରିବ ଗଧ ବ୍ୟପାରରେ ସାମିଲ ହେବ । ବିଜେପିର ସମସ୍ତେ ଘୋଡା ବ୍ୟପାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅଙ୍କ ନାହିଁ ଯଦି ସାଂସଦ ପଠେଇ ପାରିବେନି ତ ଅଲଗା ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି କବାଜରେ ରଖିଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ବିଜେପି । ଆମ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ କିପରି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ପହଁଚିବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦ୍ଧତି ଅପମାନ କରାନଯାଉ । ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJD SUPREMO NAVEEN PATNAIK
MLA NABA KISHOR MALLICK
MLA CHAKRAMANI KANHAR
RAJYA SABHA ELECTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.