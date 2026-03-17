କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପରେ ଆକ୍ସନରେ ବିଜେଡି, ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
୨୦ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବାକୁ 6 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ । ଦଳୀୟ ନିର୍ଦେଶ ନମାନି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ।
Published : March 17, 2026 at 11:51 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମତଦାନ କରିଥିବା ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ୩ ଦିନ ଭିତରେ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନୋଟିସରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଓ ଆଇନ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନିଆଯିବ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
୨୦୨୬ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ୪ଟି ସିଟ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର କଟକ - ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆବମାନନା କରିଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମାନି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏହି ୬ ବିଧାୟକ । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ୬ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଜେଡିର ୬ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଫଳରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନୋଟିସ । ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଭିତରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ । ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସଦୃଶ । ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ।
ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରି ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହେବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାନଯିବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନନିଆଯିବା ଉତ୍ତର ରଖିବେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନମିଳିଲେ ଦଳ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଆଇନ, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । କେବଳ ବିଜେଡିର ଏହି ୬ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର