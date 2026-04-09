ସିଜିମାଳି ବିବାଦ: କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବ କଂଗ୍ରେସ
ଆଜି ବିଜେଡିର ଏକ ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦଳ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 9, 2026 at 9:00 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସିଜିମାଳି ଖଣିଖନନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାୟଗଡା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏବେ ବି ଛକାପଞ୍ଝା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ଥାବିତ ଖଣି ଖନନକୁ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବିଜେଡିର ଏକ ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦଳ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପିସିସି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିଜିମାଳିରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ଯାନ କରିବ ।
ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା:
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନ ହିକ୍କାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 ଜଣିଆ ଦଳ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ:
ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କମ୍ପାନୀର ଖଣିଖନନ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ସହ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ସାଗବାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ରପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସର ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ, ଡ୍ରୋନ ଓ BNS 163 ଧାରା ଜାରି ଆଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ।"
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେହି ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ବିକାଶ ନାମରେ ଦମନ ଲୀଳା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ମାଟି ନେଇ ବାହାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ ।"
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା, ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନ ବିକାଶ ନାମରେ ବିନାଶ ଚଳାଇଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାକାର ଡଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀଙ୍କର । ସମ୍ବିଧାନର 5ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ।"
ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି:
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଛି ।
ପିସିସି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ:
ଘଟଣାର ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଠିତ ଏହି ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ତଥା ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଥିବାବେଳେ, ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ୍ଲ, ପିସିସି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶବନ୍ତ ସିଂହ ଲାଗୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ରତ୍ନମଣି ଉଲାକା ଓ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଆଦି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସିଜିମାଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ସହ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହା ଆଉ ତୀବ୍ର ଆକାର ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା