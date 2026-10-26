କୋଟିଆ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତି ସିଂହ
Published : October 26, 2026 at 10:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଥମୁନି କୋଟିଆ ବିବାଦ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଟଣାଓଟରା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍:
"କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୋଟିଆ ଆମର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି କୋଟିଆ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଛି । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାଆକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କେବେ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଆମ ମା’ ମାଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାତକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ," ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବିକାଶ:
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କୋଟିଆରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କୋଟିଆରେ ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଥାନା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଦି କରି ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ । କୋଟିଆ ପାଇଁ ୧୬୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର କାଳରେ ତାହା ଅବହେଳିତ ହୋଇରହିଛି, ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା କହିଥିଲେ ।
"ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର କୋଟିଆରେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାରି ନାହାଁନ୍ତି । କୋଟିଆର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଉ । ଆଜି କୋଟିଆ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଖାଲି ଭାଷଣ ବାଜି, କାମରେ ହେଲେ ଜିରୋ" ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୱାହି ଏତେ ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ?" କୋଟିଆ ବିବାଦରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସପକ୍ଷ ନକରିଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମର୍ଥନ ଓହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ନକରି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ:
ବିଜେଡି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିର ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନ କରି ଦେଇପାରନ୍ତେ । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଥି ସହିତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ।"
"ଓଡିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସହ ସମସ୍ତ ବିବାଦ ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମଧାନ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, " ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି:
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ହୋଇଛି । ଏଇଟା କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମୟରେ 2021 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆ ସୀମା ଭିତରେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ କରିଥିଲାବେଳେ, ଏଥର ସୀମା ଆରପଟେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"
"ବିଧାନସଭା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1968, 2006 ମସିହାରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ । 2007 ମସିହାରେ କ୍ୟୁରିଟି ପିଟିସନରେ ବି ହାରିଲୁ । ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, " ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ; ଜମୁଛି ନେତା, ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ବିଜେପି କହିଲା-'କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରହିଛି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର