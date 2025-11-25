ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ:କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଇଟ କରି ବାଘମାରିରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଲି କହିଲେ ।
Published : November 25, 2025 at 10:24 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଟୁଇଟ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି । ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଉଭୟେ ବିଜେ଼ଡି ଏବଂ ବିଜେପି । ଦୁଇ ଦିନରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଅପରାଧକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ମହିଳା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଗଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଇଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରିରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 23, 2025
ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଅରଞ୍ଜିରେ ମା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏସଏଚଜିର ମହିଳାମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରି ଘଟଣା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର…
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବାଘମାରିରେ ହୋଇଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ଦଳୀୟ ନେତା ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବାଘମାରିରେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ।
ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଦୁଃଖର କଥା । ସରକାର ଦଳିତ, ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୀଡିତାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଅଛି ସରକାର ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ବାପା-ମା ଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପୀଡିତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ସେହିପରି ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ଅଛି । ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ମହିଳା ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ସହ ମହିଳା ହିଂସା, ମହିଳା ଅପରାଧ ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ହେଲେ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳା ଅପରାଧ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ,ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଜଶ୍ରୀ ମଳିକ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଁଚି ସଖୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପିଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଜଶ୍ରୀ ମଳିକ କହିଛନ୍ତି, 'ପୀଡିତାଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ ମାଡର ଦାଗ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବେ ? ପୀଡିତା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି । ହେଲେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଗଲାଣି ।'
ସେହିପିର ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି । କଲେଜ ଯାଇଥିବା ପିଲା ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରୁନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ । 18 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି । ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ।' ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
