ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?
ବିଜେପି ସରକାରର ବିରୋଧ ପାଇଁ ରଣନୀତି, ନା ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ‘କିଙ୍ଗମେକର’ ଭୂମିକାକୁ ପୁଣିଥରେ ମଜବୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ? ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 7, 2026 at 8:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2024ରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ? ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠାରୁ ବିଜେଡି ନିଜକୁ ‘ସମଦୂରତା’ ନୀତିରେ ରଖିଆସିଥିବା କହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବିଗତ କିଛି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି କି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଅବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି ।
2014ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏନଡିଏ ସରକାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ନିଜକୁ କୌଣସି ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 2024ରେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ବଦଳୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆଲୋଚନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ବିଜେଡି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକାଠି ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଏହା ପଛରେ ବୃହତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ରହିଛି, ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼-
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରବ, ସଂଯମୀ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ହେଉ ଅବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସହ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ।
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ବିଜେଡି ?-
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ? ତେବେ ଏହାକୁ ଏବେ ଠାରୁ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ବୋଲି କହିବା ହୁଏତ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି । ତେବେ ନବୀନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ବିଜେପି ସରକାରର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି, ନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ‘କିଙ୍ଗମେକର’ ଭୂମିକାକୁ ପୁଣିଥରେ ମଜବୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ?
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ନବୀନ ପୁଣି ଥରେ ସମଦୂରତା ରାଜନୀତିରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସମୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ବିଜେଡି ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରୁଛି ।"
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନେତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ନବୀନ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ନବୀନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମତ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି । ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଖପ୍ପା ଅଛନ୍ତି । 2024 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଛି । ନବୀନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ରହିଲେ ହିଁ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ନବୀନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବିଜେଡି ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡି ଯୋଡି ହୋଇନପାରେ । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜନମତ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ବାବୁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଘେରୁଛି । ତେଣୁ ନବୀନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ହେଲେ ବିଜେଡି ହୁଏତ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନବୀନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ଲାଗୁ କରିଥିଲା ।
ନବୀନ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସକୁ ସତ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସହ ମିଶି ବିଜେଡି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା । ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା । 2014 ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଭିତିରି ଭାବେ ବନ୍ଧୁତା ଜାରୀ ରହିଥିଲା । ମୋଦୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଚାଲିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଭବ କରି ନବୀନ ନିଜର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।"
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ-
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଓ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ହଟଚମଟ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଶୁଭଙ୍କର ବିଷୟ । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଭାରତରେ 13 କୋଟି ଭୋଟର କଟିଯାଇଛନ୍ତି । ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି । ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି । ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ।"
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ବିଜେଡିର ବହୁ ପୁରୁଣା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା-
ଇଣ୍ଡି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହେବା ପରେ କଡା ଭାଷାରେ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ । ବିରଞ୍ଚି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି କଥା ଆଉ କାମରେ ଫରକ ଥାଏ । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ବିଜେଡିର ବହୁ ପୁରୁଣା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା । ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ସୁସଶାନ ପୁରିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏବେ ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ । ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶବାସୀ ବାସି ବିଜେପି ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନିର୍ମୂଳି ଲତା ହୋଇସାରିଛି । ରାଜନୀତିରେ ବଂଚିବାକୁ ବିଜେଡି ସାହାରା ଖୋଜୁଛି । କେତେବେଳେ ସିଜେପି ତ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡି ପିଠିରେ ଲାଉ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରଖବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିର୍ମୂଳି ଲତା ସାଜିଛି ।"
ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ବିଜେଡି 2014ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ବିଜେଡି ଏନଡିଏରେ ସହଭାଗୀ ଦଳ ନଥାଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
1 - 2016ରେ ନୋଟବନ୍ଦୀକୁ ସମର୍ଥନ । 2016 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 500 ଓ 1,000 ନୋଟ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ରାଜନୈତିକ ସାହସ ଦେଖାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଥିଲା ।
2 - GST ଟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାରକୁ BJD ସମର୍ଥନ । Goods and Services Tax (GST) ବିଲ 2016ରେ ପାସ କରିବାରେ BJD କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା । ଭାରତର ଟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାରକୁ BJD ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
3 - 2017 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତଥା ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଫୋନ ପରେ ନବୀନ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମନାଥଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମୁଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2017ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହାରିଯାଇଥିଲେ ।
4 - 2018ରେ ମୋଦୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସିଧା ସମର୍ଥନ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭାରୁ ୱାକଆଉଟ କରିଥିଲା । ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲା । ଯାହା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସୁହାଇଥିଲା ।
5 - ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ 2019ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ । ବିଜେଡି ପାଖରେ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ । ତଥାପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟରେ ରେଳ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ IT ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2024ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପୁଣିଥରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଓ ଟେଲିକମ ବିକାଶ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହିଥିଲା ।
6 - ମୁସଲମାନ ମହିଳା (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019, ଅର୍ଥାତ ତିନି ତଲାକ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
7 - 2019ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ Article 370 ହଟାଇବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । 2091 ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଦୀ ସରକାର Article 370 ରଦ୍ଦ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର Reorganisation Bill ଆଣିଥିଲା । ବିଜେଡି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
8 - UAPA Amendment - 2019 Unlawful Activities (Prevention) Act Amendment Bill, 2019କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଛି । 2019ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ।
9 - RTI Amendment Bill - 2019 କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ Select Committeeକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା । ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି, TRS ଓ YSR କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ସରକାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।
10 - Citizenship Amendment Bill/CAA - 2019କୁ BJD ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । CAA ଓ NRC ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ । CAAକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚଷମାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲା ।
11 - National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଂଶୋଧନ NIAକୁ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା ।
12 - Farm Bills - 2020 ରେ ବିଜେଡି ଦ୍ବତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଥିଲା । Select Committeeକୁ ପଠାଇବା ଦାବି କରିଥିଲା ।
13 - ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ସଂସଦୀୟ ଭୋଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଥିଲା ।
14 - 2022 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।
15 - 2017 ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବିଜେଡି 2022ରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
16 - ବିଜେଡିର ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି Delhi Services Bill - 2013 । Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ବଢ଼ାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ଏହି ବିଲକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
17 - ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 2023ରେ ମୋଦୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ No-Confidence Motion ଆଣିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
18 - ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Billକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ବିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ପୁଣିଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା ।
2024 ପରେ ବଦଳିଲା ମନୋଭାବ !
ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2024 ଜୁନ 24 ରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ ନୀତି ଶେଷ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିରୋଧୀ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଗଲା ।
2024ରେ ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2025ର ୱାକଫ ବିଲରେ ଭୋଟ ସମୟରେ ବିଜେଡି ନିଜ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ଦଳ କୌଣସି ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିନଥିଲା । ୱାକଫ ବିଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 128–95 ଭୋଟରେ ପାସ ହୋଇଥିଲା । ମୁନ୍ନା ଖାଁ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭୋଟରୁ ଦୂରେଇଥିଲେ । ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ବିଲ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସାରା ଦେଶରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥିଲା ।
ବିଜେଡି ଛାଡିଲେ ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ-
2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ମମତା ମହନ୍ତ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି । ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ 8 ବିଧାୟକ-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିବା 8 ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ମଧ୍ଯ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ; ବଢୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, 3ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ, ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଫୁଲ୍ ଜୋସରେ ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର