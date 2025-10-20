ନୂଆପଡା ଫାଇଟ, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ।
Published : October 20, 2025 at 11:48 AM IST
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ । ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ:
ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆପଡା ସହରର ମନ୍ଦିରପଡା ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ରିତା ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାଶବର୍ମା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଗତ 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ଜୟ, ଘାସିରାମ:
ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଗତ 18ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
- ଆଜି(ଅକ୍ଟୋବର 20) ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ
- ଆସନ୍ତା 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ
- ଆସନ୍ତା 24ରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ
- ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଭୋଟ ହେବ
- ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି-ବିଜେଡିର ମେଗା ଶୋ’:
ନୂଆପଡା ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ସରଗରମ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ମେଗା ଶୋ’ କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତକାଲି(ଅକ୍ଚୋବର 19)ରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡାରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ’ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନେତାଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର:
ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି । ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ନୂଆପଡାର ପାରମ୍ପାରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ‘ଶୁଆନୃତ୍ୟ’ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା