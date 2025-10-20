ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଫାଇଟ, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ

ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ।

ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ । ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ:

ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆପଡା ସହରର ମନ୍ଦିରପଡା ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ରିତା ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାଶବର୍ମା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ଜୟ, ଘାସିରାମ:

ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଗତ 18ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।

ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ (ETV Bharat Odisha)
  • ଆଜି(ଅକ୍ଟୋବର 20) ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ
  • ଆସନ୍ତା 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ
  • ଆସନ୍ତା 24ରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ
  • ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଭୋଟ ହେବ
  • ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ

ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି-ବିଜେଡିର ମେଗା ଶୋ’:

ନୂଆପଡା ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ସରଗରମ ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ମେଗା ଶୋ’ କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତକାଲି(ଅକ୍ଚୋବର 19)ରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡାରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ’ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନେତାଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍; ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଘାସିରାମ ଏବଂ ଜୟ

'ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ': ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ

Nuapada Bypoll: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆପଡ଼ାରେ BJDର ମେଗା ରୋଡ ଶୋ; ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, କହିଲେ 'ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି'

ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର:

ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି । ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ନୂଆପଡାର ପାରମ୍ପାରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ‘ଶୁଆନୃତ୍ୟ’ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

TAGGED:

SNEHANGINI CHHURIA FILE NOMINATION
BJD CANDIDATE SNEHANGINI CHHURIA
NUAPADA BYPOLL 2025
NUAPADA ELECTION
NUAPADA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.