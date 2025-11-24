ETV Bharat / politics

ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା ହେବ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାଁ ?

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ । ଆଲୋଚନା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ।

BJD leader Devi Prasad mishra and Minister Krushna Chandra Mohapatra
ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି । ଏନେଇ ରବିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସଂସଦଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଭାବେ ଉଠାଇବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ:

ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ସଂସଦ ଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ ସବୁଠି ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ବରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଭାବେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସଭାପତି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବୁ ।"

କିଏ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ:

ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ଏହି ଦିନ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯଦି ଦଳର ସେଭଳି କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବା ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ।"

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ବିଜେଡିର ସଜବାଜ:

ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନେଇ ଦଳର ଉପସଭାପତି କହିଛନ୍ତି," ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ, କମିଟି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଓ ନଗର କମିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୯୪ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଗର ବ୍ଲକ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି । ବାକି ଗୁଡିକ ଆଉ ୭ ଦିନ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ କରାଯିବ ।"

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କିଛି କଥା ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ତର୍ଜମା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଭାପତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ।"

ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜନତା ଜନମତ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି," 24 ବର୍ଷ ସରକାର ରେ ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି । ଏକତରଫା ଫଳାଫଳ ବି ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ମାନ୍ୟୁପୁଲେଟ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଏବେ ସମ୍ଭବ ସେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜନତା ଜନମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜନମତ ନଥିଲେ ହାରିଗଲେ ବହୁତ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

NUAPADA BY ELECTION 2025
BJD PRESIDENT NAVEEN PATNAIK
BJD FOUNDATION DAY
ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ
BJD POLITICAL AFFAIRS MEETING

