ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେପି : ବିଜେଡି
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଧଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 10, 2026 at 7:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଜେପି ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି । ଏଭଳି କହି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ:
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରୁିଛି ଯେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସାରିଲା ପରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କଲେଜ ଓ ପାଖାପାଖି ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠାରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରାଉ ନାହାନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଭିସିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମୀକ୍ଷା ନାଁରେ ABVP ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କିଭଳି ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ।
'ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ':
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ସବୁ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଲେଜ ରାଜନୀତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଡିଜି ଏକ ବୈଠକରେ କଲେଜରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ABVPର ସମର୍ଥିତ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୋମା ପକାଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।"
'ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି':
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ । ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୬ଟି କଲେଜରେ କ’ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲିଙ୍ଗ୍ଡୋ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ସେହି ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏଭଳି ନ କରି ବରଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, କେବଳ ABVPର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ, ସେହି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ ।"
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସୀତା ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଭାଇଚାରା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣରେ ଭରି ଦେଇଛି । ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟିଏ ଜେନ୍-ଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନ୍-ଜିମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଭରପୂର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଲେ । ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଲା ପରେ ୪.୨୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ରମାଦେବୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲିର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଇପ୍ସୀତା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେବୁ ନାହୁଁ । ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛୁ, ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସୁଧୁରିଯାଅ, ନଚେତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
STUDENTS' UNION ELECTION: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ
ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ପାରିଲେନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ! ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର