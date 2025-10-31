ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେଡିର ଦାବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯାଉ ବଦଳି
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା ବିଜେଡି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ ।
ନୂଆପଡ଼ା: ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡ଼ି । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଏନେଇ ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ଏସପିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା ବିଜେଡି :
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି । ଏହାରି ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଜେପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ଯୁବ ପ୍ରବକ୍ତା ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ଏସପିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି: ବିଜେଡି
ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଜିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପ ସଭାପତି, ଏସପି ସାଜିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସେମାନେ ଆଜି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଳ ପୂର୍ବକ ଉଠେଇ ନେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, MBK, CRP ମାଆନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରନ୍ତୁ । "
